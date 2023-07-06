Єрмак: Україна повернула з російського полону ще 45 військових та 2 цивільних

Україна повернула із російського полону 45 військових та двох цивільних, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Нам вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсону".

За словами Єрмака, вдалося повернути оборонців Маріуполя та "Азовсталі". Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Також додому повернулися незаконно вивезені до Росії українських дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару.

Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року.

"Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення" , – додав керівник ОП.

Російські ЗМІ повідомляють, що в РФ повернулися 45 осіб.