ОВА: РФ вдарила по житловому будинку та магазину в Херсоні, є поранені

ОВА: РФ вдарила по житловому будинку та магазину в Херсоні, є поранені
Фото: ОВА

Внаслідок російського обстрілу Херсона 6 липня постраждали щонайменше троє людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Ворог вдарив по житловому будинку (в Херсоні - ред). Легкі поранення дістала 41-річна жінка, а 64-річного чоловіка шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості".

Також під російський обстріл потрапив продуктовий магазин. У 39-річної продавчині діагностували контузію, її життю нічого не загрожує.

Новини

Популярні теми форуму

analytics