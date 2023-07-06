ОВА: РФ вдарила по житловому будинку та магазину в Херсоні, є поранені
Внаслідок російського обстрілу Херсона 6 липня постраждали щонайменше троє людей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
"Ворог вдарив по житловому будинку (в Херсоні - ред). Легкі поранення дістала 41-річна жінка, а 64-річного чоловіка шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості".
Також під російський обстріл потрапив продуктовий магазин. У 39-річної продавчині діагностували контузію, її життю нічого не загрожує.