Садовий: У Львові після нічних ударів заборонять закривати укриття

Усі укриття на території Львівської громади повинні бути відчиненні 24/7. Рішення було прийнято комісією з надзвичайних ситуацій, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міський голова Львову Андрій Садовий, повідомляє його Telegram-канал.

Як відзначив Садовий, рішення непросте, однак забезпечити відкривання сховищ на 100% - неможливо, у зв'язку з чим у Львові забороняється закривати укриття.

"Відповідальні особи, визначені власником будівлі, мають напрацювати схему згідно з якою сховки будуть у вільному доступі цілодобово. Причиною такого рішення стали 10 скарг на Гарячу лінію минулої ночі. Залишаються люди, яким байдуже на своє життя та життя близьких" , - додає Садовий.

Міський голова додав, що рішення є остаточним й не підлягатиме обговоренню.

Російський удар по Львову

Під час масштабної повітряної тривоги, у ніч на 6 липня, у Львівській області пролунала низка сильних вибухів. Пізніше стало відомо про те, що росіяни атакували Львів ракетами "Калібр" та влучили по житловій багатоповерхівці.

Згідно з останніми даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, наразі відомо про 5 загиблих цивільних внаслідок удару. Також він відзначив, що сьогоднішній удар по Львову став найруйнівнішим по мирному населенню регіону з початку повномасштабної війни.