Окупанти повідомляють про приїзд на ЗАЕС представника Путіна
На окуповану російськими військами Запорізьку АЕС приїхав перший заступник керівника адміністрації президента країни-агресора Сергій Кирієнко, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Telegram-канал окупантів "ЗАЭС. Официально", пропагандисти "РИА "Новости".
Разом з Кириєнко на станції також побував гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицкий.
Окупанти твердять, що Кирієнко начебто переконався, що "станція працює в штатному режимі, порушень меж безпеки немає".
Що було раніше:
- 20 червня Буданов заявив, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.
- 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.
- 25 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що план підриву окупантами Запорізької АЕС повністю розроблений та затверджений, і загроза ніколи не була такою великою, як зараз.
- Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив 6 липня, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС "потихеньку зменшується".