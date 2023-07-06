Шуляк розповіла, хто контролюватиме будівництво об'єктів в Україні

Контроль за будівництвом об'єктів в Україні можна буде здійснювати на вибір замовника будівництва - виконавчими органами сільських, селищних, міських рад або уповноваженою особою з містобудівного контролю (приватним контролем), повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Водночас, за її словами, це не стосується критично важливих та інженерно складних об'єктів зі значними наслідками СС3 (мости, тунелі, метро, об'єкти, що будуються за кошти з місцевих та державного бюджетів).

Вона також зауважила, що у Сполученому Королівстві при будівництві об'єкта є можливість вибору контролюючого органу - місцевої адміністрації або приватного інспектора. Приватні компанії в британській моделі успішно працюють уже багато років, але для України, з нашим пострадянським спадком централізації функцій у руках органів влади, це сприймається як кардинальне нововведення. Хоча аналогічні дерегуляційні процеси вже успішно імплементовані, наприклад, у рамках реформи нотаріату, додала народна депутатка та ініціатор відповідного законопроекту №5655.

"Законопроект передбачає широке коло запобіжників від будь-яких зловживань, пов’язаних із приватними компаніями. Вони матимуть підвищену матеріальну відповідальність, визначену кількість відповідно сертифікованих інженерів, обов’язкове страхування відповідальності. Замовник, підрядник та приватний контролер не можуть мати спільних кінцевих бенефіціарів" , - пояснила Шуляк.

Окрім кримінальної відповідальності за порушення, можливе повне виведення компанії з ринку, наголосила голова партії.