Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко переконує, що Києву варто домовитися з Москвою щодо територіальних претензій Росії та безпеки України, поки контрнаступ не позбавив його такої можливості, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Олександр Лукашенко на зустрічі з журналістами 6 липня, "Пул первого".

"Сьогодні треба схаменутися, і поки на столі цілий пакет питань, щодо яких можна домовитися... завтра це вже буде неможливо".

Лукашенко провів паралель із Євгеном Пригожиним, якого нещодавно схиляв до домовленостей під час спроби заколоту.

"Сьогодні, на даний момент, об 11:00 ми ще можемо з тобою розмовляти на тему "віддати Шойгу, Герасимова – не віддати, зустрітися з Путіним – не зустрітися", він же такі висував умови – але щойно загине хоч один мирний мешканець, із тобою вже ніхто розмовляти не буде, і навіть я, ти вже будеш терорист, який вбиває своїх людей" , – сказав Лукашенко.

Він додав, що пояснював Пригожину, що вже надвечір ситуація може змінитися – і з ним уже ніхто не буде говорити.

"Точно так з Україною. Сьогодні з Україною можна розмовляти і досягати якихось мирних угод. Я маю на увазі не стільки Білорусь, скільки Росію. Вона буде розмовляти в силу тієї ситуації, яка складається – насамперед на фронті, і не тільки на фронті.

Після так званого "контрнаступу" ситуація зміниться. І чи захочуть із тобою розмовляти? Таку паралель я провів із Женею Пригожиним, коли в мене відбулася ця розмова.

Але це ж справді так: сьогодні можемо говорити, домовлятися – завтра ніхто з тобою розмовляти не буде. Час дуже змінюється, війна йде. Шкода, що політики в Україні цього не бачать і не розуміють.

Усе устаканимо потім! Сядемо, домовимося тощо. Усе – боюся це слово говорити – забудеться. Ну, візьміть із Німеччиною: яка була війна, 30 мільйонів людей загинуло – і що, ми вовком один на одного дивимося? Росія взагалі в обнімку з Німеччиною ходила до СВО: дешеві ресурси, енергоносії, нові покоління... і якось це зарубцювалося. Ми, звичайно, все пам'ятаємо... але ми рухалися назустріч один одному".

Лукашенко знову повторив російську пропаганду про "один народ" з українцями і закликав "зараз зупинитися", бо вже багато поганого зроблено, але "може бути гірше".

На його думку, потрібно "сісти за стіл переговорів без попередніх умов – і там уже визначатися: території, безпека, майбутнє України, Росії та Білорусі".

Лукашенко заявив, що всі ці рішення мають залежати від трьох названих країн, а не від США.

Він також переконує, що Європа найбільше зазнає втрат від цієї війни, а вигоду отримує лише "одна країна".