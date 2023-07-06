Зеленський у Болгарії пояснив, чому потрібно підтримувати Україну

Західні країни-союзники повинні розуміти, що поки українці воюють проти Росії, війна не прийде на їхні території. Тому необхідно підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією, зокрема зброєю, повідомляє Ділова столиця.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час пресконференції в Болгарії.

Він вкотре наголосив, що "поки війна в Україні, то війна на іншу територію не піде".

"Ну це ж факт? Якщо лідери дуже прагматичні, то хоча б з цієї точки зору треба увімкнути твій мозок і це зрозуміти, що поки українці воюють, то допомагай їм, бо інакше є вірогідність, що війна потім прийде до тебе. І не треба гадати, що буде у тебе, — подивись на Україну" , — сказав Зеленський.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії у четвер, 6 липня.

Глава держави провів переговори з премʼєр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками та журналістами.

Україна та Болгарія уклали спільну декларацію, яка стала 22-м документом, в якому йдеться про підтримку членства офіційного Києва в НАТО.