НАБУ і САП заарештували рахунки колишньої дружини Коболєва, він їх висміяв

Детективи НАБУ та прокурори САП арештували закордонні рахунки колишньої дружини екс-керівника Нафтогазу України Андрія Коболєва, повідомляє Новое время.

"[Вони] можуть похвалитись цілком вагомим результатом — арештом закордонних рахунків моєї колишньої дружини, яка не проживає на території України з 2019-го року. Розлучення відбулось в 2017-му році. Тобто задовго до виграшу в Стокгольмському арбітражі, приблизно в той період, коли всі вважали, що «Нафтогаз точно програє багато мільярдів доларів Газпрому, а всю команду точно посадять" , — повідомив Коболєв у Facebook.

Він розповів, на якій стадії знаходиться розгляд його справи у Вищому антикорупційному суді щодо бонусів, отриманих за перемогу Нафтогазу над Газпромом у Стокгольмському арбітражі.

"Ми чекаємо на покази незалежних членів наглядової ради Нафтогазу, яких детективи вирішили допитати тільки в березні цього року (тобто приблизно через 5 рокі з моменту початку розслідування самої справи). Певний подив викликає той факт, що запит на допит детективи направили тільки двом з чотирьох членів" , — розповів Коболєв.

Він стверджує, що показів незалежних членів Наглядової ради Нафтогазу досі немає в матеріалах справи.

"А без них справа нагадує розповідь комсомольців про казковий ліс, в якому вони вперше в своєму житті збирали та їли гриби" , — іронізує екс-голова Нафтогазу.

За його словами виглядає дивним, що детективи НАБУ під наглядом прокурорів САП ге можуть за п’ять років отримати покази незалежних членів наглядової ради Нафтогазу, проте змогли «знайти та арештувати закордонні рахунки моєї колишньої дружини, які охороняються банківською таємницею, за 3 місяці».

Як повідомлялося, 19 січня 2023 року НАБУ і САП повідомили Коболєву про підозру в тому, що у 2018 році він, зловживаючи службовим становищем, забезпечив виплату премій більш ніж на 229 млн грн.