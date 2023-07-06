Залужний розповів, за ким зараз ініціатива на полі бою
Контрнаступ Сил оборони України йде за планом, а ініціатива на полі бою у українського війська, повідомляє Ділова столиця.
Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залучний під час телефонних переговорів з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
"Розповів про оперативну обстановку на фронті. Українські військові продовжують ведення активних наступальних дій. Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива — у наших руках", — зазначив він.
Генерали також обговорили актуальні потреби ЗСУ у озброєнні задля успішного продовження контрнаступу.
Як повідомлялось, 27 червня США оголосили про надання Україні військової допомоги.