Ракетний удар РФ по Львову: врятували семеро людей, 14 потрапили до лікарні

Станом на вечір четверга у Львові продовжують розбирати завали будинків після ракетного удару РФ, загалом врятували врятувати 7 людей, 64 евакуювали з місця події, 14 потерпілих госпіталізували, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

За словами Козицького, станом на 21 годину тривають пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів житлових будинків. Наразі розібрали близько 53% від необхідного. Вивезли 170 метрів кубічних уламків будівельних конструкцій.

Працівники ДСНС врятували 7 осіб. 64 людини евакуювали з місця події. 14 постраждалих госпіталізували.

Для розміщення, харчування та надання психологічної допомоги розгорнули 9 наметів. 40 осіб тимчасово відселили у модульне містечко, готель та дитячий центр спорту, туризму і екскурсій.

"Будинки залишаються повністю відключеними від електро-, газо- та водопостачання.

Дякую усім професіоналам та небайдужим людям, причетним до пошуку наших земляків та допомоги тим, хто втратив свої домівки.

Пошуково-рятувальні роботи будуть тривати у цілодобовому режимі, аж поки не розберемо всі завали".

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