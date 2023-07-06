Ракетний удар РФ по Львову: врятували семеро людей, 14 потрапили до лікарні
Станом на вечір четверга у Львові продовжують розбирати завали будинків після ракетного удару РФ, загалом врятували врятувати 7 людей, 64 евакуювали з місця події, 14 потерпілих госпіталізували, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.
За словами Козицького, станом на 21 годину тривають пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів житлових будинків. Наразі розібрали близько 53% від необхідного. Вивезли 170 метрів кубічних уламків будівельних конструкцій.
Працівники ДСНС врятували 7 осіб. 64 людини евакуювали з місця події. 14 постраждалих госпіталізували.
Для розміщення, харчування та надання психологічної допомоги розгорнули 9 наметів. 40 осіб тимчасово відселили у модульне містечко, готель та дитячий центр спорту, туризму і екскурсій.
"Будинки залишаються повністю відключеними від електро-, газо- та водопостачання.
Дякую усім професіоналам та небайдужим людям, причетним до пошуку наших земляків та допомоги тим, хто втратив свої домівки.
Пошуково-рятувальні роботи будуть тривати у цілодобовому режимі, аж поки не розберемо всі завали".
Передісторія:
- Уночі 6 липня окупанти вдарили ракетами по Львову: було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, також ракета влучила в багатоповерхівку. П'ятеро людей загинули.
- Повітряні сили повідомили, що збили 7 з 10 крилатих ракет "Калібр", які випустили росіяни по Україні.