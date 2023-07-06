РФ у Радбезі ООН називає використання іранських дронів фейком: Подоляк відреагував

Росія на засіданні Ради безпеки ООН називає заяви України щодо використання країною-агресором іранських дронів фейком і водночас протидіє розслідуванню. Імовірно, тому що сама усвідомлює жалюгідність своєї позиції, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

Він наголосив, що практично щоночі іранські дрони Shahed атакують українські міста та забирають життя звичайних людей.

"Водночас Росія цинічно намагається брехати у стінах ООН, вигороджуючи Тегеран і кажучи, що розповіді України про іранські дрони - це фейк. І всі кивають головами, продовжуючи слухати "аргументи" країни-агресора. Цирк на колесах" , - написав Подоляк.

Радник глави ОП нагадав, що Україна вже неодноразово запрошувала представників Секретаріату ООН для експертизи збитих іранських дронів. За його словами, "така експертиза дозволить остаточно розставити всі крапки над "і" та назвати речі своїми іменами".

"Чому ж тоді Росія, яка на засіданнях Радбезу називає використання іранських дронів фейком, так протидіє направленню такої місії? Мабуть, тому, що сама усвідомлює жалюгідність своєї позиції" , - наголосив Подоляк.

Іранські дрони в Росії

Росія використовує іранські дрони для нанесення ударів по території України. Захід неодноразово заявляв про те, що Росія домовилась з Тегераном про поставки БпЛА, однак Москва й Іран довгий час всіляко відкидали ці звинувачення.

Після надання реальних доказів застосування ворогом безпілотників іранського виробництва - Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

Британська розвідка повідомила, що Росія перейшла від отримання невеликих іранських партій БПЛА повітряним транспортом до більших партій за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.

Нещодавно США, Франція, Велика Британія, Албанія й Україна виступили зі спільною заявою із закликом до генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів.