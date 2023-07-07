До армії РФ намагаються набрати жінок для відправки в Україну — росЗМІ

Міністерство оборони РФ запустило рекрутингову кампанію з набору жінок до армії на контрактну службу. Їх можуть направити надалі на війну в Україну, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це пише російське видання "7х7".

У публікації зазначається, що подібні заклики про набір жінок у військо з'явилися в омських Telegram-каналах. У рекламі від Міноборони йдеться про набір громадянок, які працюють лікарями, фельдшерами, медсестрами та кухарями, яким пропонують "встати з чоловіками в одному строю".

В одному з військкоматів Омська розповіли, що йдеться про набір жінок до 50 років, які можуть укласти контракти щонайменше на 1 рік. Також повідомляється, що для них у цей час не передбачено відпустки.

Крім того, медсестрам та кухарям необов'язково мати освіту за спеціальністю, йдеться у публікації.

Хоча у військкоматі не уточнили, куди саме відправлять жінок, але зазначили, що вони відправляться на службу до регіонів РФ. Тут варто зазначити, що Кремль ще минулого року оголосив про анексію частини території України, зокрема Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, Москва "включила" до складу Росії.