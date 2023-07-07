Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"
Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном, після чого анонсував "хороші новини", повідомляє Українська правда.
"Обговорили поточну ситуацію на передовій та подальші кроки контрнаступальної операції, а також інші актуальні питання.
Ми звірили годинники перед наступним засіданням UDCG у форматі "Рамштайн", яке відбудеться незабаром після Вільнюського саміту НАТО", — повідомив він.
За словами Резнікова, міністри також говорили про нові проєкти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів.