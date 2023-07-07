Президент Чехії пояснив слова про одну спробу для контрнаступу ЗСУ

Президент Чехії Петр Павел пояснив свою заяву про те, що Збройні сили України матимуть лише одну спробу для контрнаступу, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Празі.

Павел уточнив, що мав на увазі, що Україна цьогоріч матиме одну спробу для контрнаступу, оскільки такі операції потербують багато часу і ресурсів.

"Дозвольте мені уточнити мої слова. Я сказав, що в України буде цього року тільки одна можливість провести контрнаступ. Підготовка контрнаступу вимагає багато часу і ресурсів. Нереалістично очікувати, якщо буде неуспішний наступ, то можна відразу почати другий" , – сказав чеський президент.

Він наголосив на необхідності зробити все можливе, щоб цей контрнаступ став успішним.