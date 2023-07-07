Україна має відповідати вимогам для вступу в НАТО — Білий дім

Попри політику "відкритих дверей", щоб приєднатися до НАТО, Україна має відповідати вимогам для вступу. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

"Звичайно ж, ми віримо у політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що задля того щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам, і що має бути серйозна дискусія між цією країною та Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес" , — сказав Кірбі.

На думку Кірбі, зараз не йдеться про те, щоб Україна залишилася "у сірій зоні" безпеки – між НАТО і Росією, навпаки – всі дії союзників свідчать про те, що вони є повністю на стороні України у її справедливій боротьбі проти російської агресії.

"Думаю, важко подивитись на те, що ми робили протягом останніх 16 місяців і сказати, що Україна – в якійсь сірій зоні. Думаю, що повідомлення, передане пану Путіну гучне і чітке – не тільки Сполучені Штати, не тільки Захід, а й цілий світ продовжать підтримувати Україну" , – додав координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи питання про статус України після саміту НАТО у Вільнюсі.

Як зазначив Кірбі, під час саміту НАТО у Вільнюсі обговорюватимуть питання довгострокових зобов’язань України у сфері безпеки.

"Я просто не буду випереджати наших союзників чи саміт. Я вам скажу, що довгострокові зобов’язання України у сфері безпеки обов’язково будуть темою обговорень" , – наголосив Джон Кірбі.

Він додав, що найважливішими акцентами залишаються допомога Україні у війні проти Росії, а також післявоєнна відбудова:

"Ми вважаємо, що найважливішим є залишатись зосередженими на боротьбі, яку вони зараз ведуть. І дивитись на післявоєнну Україну, на те, якими будуть потреби її безпеки, і які зобов’язання ми та наші союзники можемо взяти на себе, щоб допомогти їм залишатися в безпеці, тому що вони й надалі матимуть великий кордон з Росією".