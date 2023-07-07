У Криму студентів змушують підписувати повістки — правозахисники

Студентів вишів окупованого Криму примушують підписувати повістки до лав армії РФ, шантажуючи результатами іспитів, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє правозахисна організація "КримSOS", посилаючись на анонімні джерела.

"За наявною інформацією, працівники університету окупованого Сімферополя заявили одному зі студентів, що скласти іспити він зможе лише підписавши повістку. Через тиск хлопцю довелося погодитися на умови" , — кажуть правозахисники.

Такі випадки, стверджують в організації, не є поодинокими. Як дізналася "КримSOS", "пропозиції" отримували й інші студенти призовного віку. Розмови проводяться приватно, щоб ситуації не надали розголосу.

Як зазначається, за 9 дев’ять років окупації Криму Росія провела 17 незаконних призовних компаній на півострові. Останній призов до окупаційної армії стартував 1 квітня 2023 року. 11 квітня держдума РФ одразу в трьох читаннях ухвалила законопроєкт про реєстр військовозобов’язаних, який посилює контроль над населенням призовного віку на окупованих територіях, практично позбавляючи можливості уникнути злочинного призову до лав окупаційної армії.