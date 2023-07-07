За добу росіяни втратили 500 військових, два танки та 20 артсистем — Генштаб
За минулу добу російські окупанти втратили приблизно 510 військових, а також два танки, 20 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню та десятки іншої військової техніки.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу — близько (+510) осіб ліквідовано,
- танків — 4070 (+2),
- бойових броньованих машин — 7944 (+12),
- артилерійських систем — 4330 (+20),
- РСЗВ — 658 (+1),
- засобів ППО — 408 (+4),
- літаків — 315 (+0),
- гелікоптерів — 309 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3652 (+17),
- крилатих ракет — 1271 (+7),
- кораблів /катерів — 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6898 (+10),
- спеціальної техніки — 612 (+7).