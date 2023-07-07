США активно розглядають питання про касетні боєприпаси для України — Білий дім

Питання надання Україні касетних боєприпасів активно розглядається адміністрацією США, повідомляє Європейська правда.

Про це у спілкуванні із журналістами на борту Air Force One на шляху до штату Південна Кароліна заявив заступник речниці Білого Дому Ендрю Бейтс.

"Це питання активно розглядається. У мене немає оголошення в цей момент з цього приводу" , – зазначив він.

Бейтс наголосив, що США зосереджені на тому, щоб надавати Україні "широкий спектр боєприпасів", які Збройні сили країни активно використовують у боротьбі із російською агресією.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена вже завтра оголосить﻿ про новий пакет військової допомоги Україні, в якому зокрема будуть і касетні боєприпаси.