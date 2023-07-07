Маск загрожує Цукербергу судом через нову соцмережу Meta

Twitter загрожує судовим позовом проти Meta через її нову текстову платформу. Компанія Ілона Маска звинувачує Цукерберга у браконьєрстві колишніх співробітників для створення програми-копії. Про це, з посиланням на Semafor, повідомляє РБК-Україна.

У середу материнська компанія Instagram Meta представила Threads, текстовий компаньйон Instagram, що нагадує Twitter та інші текстові соціальні платформи. Буквально за кілька годин юрист Twitter Алекс Спіро надіслав листа генеральному директору Meta Марку Цукербергу, звинувативши компанію в "систематичному, навмисному та незаконному присвоєнні комерційної таємниці Twitter та іншої інтелектуальної власності".

"Twitter має намір суворо дотримуватися своїх прав на інтелектуальну власність і вимагає, щоб Meta вжила негайних заходів, щоб припинити використання будь-яких комерційних секретів Twitter або іншої конфіденційної інформації" , - написав Спіро в листі.

Спіро також звинуватив Meta в тому, що вона найняла десятки колишніх співробітників Twitter, які "мали і продовжують мати доступ до комерційних секретів Twitter та іншої конфіденційної інформації".

Нагадаємо, ми повідомляли, що компанія Meta запускає новий додаток Threads, який має стати альтернативою Twitter, що належить Ілону Маску.