Нацбанк відзвітував про рекордні за всю сторію резерви

Міжнародні резерви за підсумками червня зросли до майже $39 млрд, що є рекордом за всю історію незалежності. Про це повідомляє﻿ Національний банк.

Так, станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $38 999,5 млн. У червні вони зросли на 4,5% та оновили рекордний показник за всю історію незалежності України. До цього результату максимальним був рівень, зафіксований 1 травня 2011 року – $38 351,7 млрд.

Упродовж червня 2023 року міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Загалом упродовж минулого місяця динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $4 286,4 млн. З цієї суми:

$1 648,3 млн – макрофінансова допомога від ЄС;

$1199,7 млн – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);

$886,0 млн – другий транш за програмою розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом;

$468,4 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

$69,1 млн – від Світового банку;

$15,0 млн – від Уряду Фінляндії.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив $704,7 млн, з яких: $595,9 млн – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, $52,8 млн – борг перед Світовим банком, решта – борг перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $171,7 млн.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України. У червні 2023 року Національний банк (відповідно до балансових даних) продав на валютному ринку $1 862,9 млн та викупив до резервів – $49,6 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з травнем до $1 813,3 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У червні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $81,3 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.