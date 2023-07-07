Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів

Рада Європейського Союзу погодила з Європарламентом проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), який дозволить збільшити виробництво боєприпасів та ракет.

Це рішення дасть змогу терміново виділити 500 мільйонів євро із бюджету ЄС для нарощування виробництва боєприпасів і ракет.

Водночас буде реалізовано план із забезпечення довгострокового збільшення виробництва боєприпасів у Європі для України та країн-членів ЄС.

"Завдяки сьогоднішній рекордно швидкій угоді щодо ASAP ЄС зміцнить і прискорить власне виробництво боєприпасів і ракет у Європі.

Це ще один доказ непохитної прихильності ЄС підтримці України, зміцненню оборонної технологічної та промислової бази ЄС і, зрештою, забезпеченню довгострокової безпеки і захисту громадян ЄС" , – сказала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес – країни, яка зараз головує в Раді ЄС.

Тепер угоду мають схвалити Рада ЄС і Європарламент. Очікують, що її підписання і набуття чинності відбудеться до кінця липня.