Нідерланди визнали Голодомор геноцидом — Зеленський

Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.﻿ Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

"Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами - це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів" , - написав він.

Зеленський також вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку нашої держави у боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу.

При цьому після початку повномасштабної війни Росії проти України розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом активізувався у багатьох країнах. Відповідні декларації вже ухвалили парламенти Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії, Люксембургу та Хорватії.