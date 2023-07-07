Нідерланди визнали Голодомор геноцидом — Зеленський
Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.
"Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами - це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів", - написав він.
Зеленський також вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку нашої держави у боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу.
При цьому після початку повномасштабної війни Росії проти України розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом активізувався у багатьох країнах. Відповідні декларації вже ухвалили парламенти Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії, Люксембургу та Хорватії.