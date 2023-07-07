Threads за перший день має понад 30 млн користувачів

За менше ніж добу з моменту запуску Threads на платформі вже зареєструвалося понад 30 мільйонів користувачів. Такий стрімкий старт відразу робить Threads головним конкурентом на ринку Twitter, повідомляє Економічна правда.

У Meta навіть не приховують той факт, що прямо націлені переманити до себе всіх користувачів старого-доброго Twitter і ставлять собі за мету досягти показника в 1 мільярд користувачів. Ілон Маск, який минулого року купив Twitter, своїм "екстравагантними" управлінськими рішеннями заставляє навіть найбільш відданих фанатів соціальної мережі задуматись над переїздом.

Сам Маск ще з моменту перших розмов про нову соціальну мережу намагався жартома реагувати на такі новини, викликаючи Марка Цукерберга на поєдинок.

Проте поява Threads змусила власника Twitter більш серйозно поставитися до конкурента. Уже на вечір після старту Threads стало відомо, що Twitter погрожує судом Meta за крадіжки комерційних таємниць.

У Threads, окрім звинувачень Маска, є й свої підводні камені, які можуть завадити платформі втримати нових користувачів. Однак, схоже, що в Twitter все ж таки зʼявився реальний конкурент, який може позбавити його лідерства на ринку.

Що таке Threads та для чого він Meta

Як зазначають творці Threads, платформа призначена для обміну текстовими повідомленнями, за аналогією з Twitter, де можна можна лайкати, коментувати чи репостити публікації інших користувачів.

У Threads користувачі бачитимуть загальну стрічку, де зʼявлятимуться публікації людей, за якими вони стежать, та рекомендований вміст від нових авторів. Дописи можуть мати до 500 символів і містити посилання, фотографії та відео тривалістю до 5 хвилин.

Крім того, можна легко поділитися публікацією Threads у своїй історії в Instagram або поділитися своєю публікацією як посиланням на будь-якій іншій платформі.

У компанії Meta самі визнають, що їхнім основним конкурентом є Twitter. Ще до запуску нової платформи Цукерберг казав, що це повинен бути додаток для публічних обговорень з понад 1 млрд користувачів, чого не зміг досягти сам Twitter.

До того ж, після покупки Twitter Ілоном Маском, справи в соціальній мережі йдуть не найкращим чином. Це також визнає керівник Instagram Адам Моссері. За його словами, непередбачуваність управлінських рішень Маска створили сприятливі умови для конкуренції.

"Очевидно, що Twitter був першопрохідцем у цій сфері. І є багато схожих інших хороших платформ. Однак з огляду на все, що відбувалося, ми подумали, що є можливість створити щось відкрите і корисне для спільноти, яка вже використовує Instagram" , – розповідав Моссері ще до старту Threads.

Ба більше, Цукерберг у день запуску Threads вперше за 11 років зробив публікацію в Twitter, запостивши мем з двома однаковими Спайдерменами, які вказують одне на одного. Тролінг Цукерберга демонструє, що нова соціальна мережа від Meta є дуже схожою на Twitter і націлена забрати його територію.

Завоювання ринку соцмереж, де користувачі більше комунікують у тестовому форматі потенційно відкриває для Meta нову аудиторію для рекламодавців.

Аналітик KeyBanc Capital Markets Джастін Паттерсон вважає, що реклама Threads може додати від 1% до 5% до загального доходу Meta, генеруючи понад 6 млрд доларів за найоптимістичнішим сценарієм.

30 мільйонів користувачів менше ніж за 24 години

"Ого, 30 мільйонів реєстрацій станом на сьогоднішній ранок. Здається, це початок чогось особливого, але попереду у нас ще багато роботи, щоб створити додаток" , – написав у перший день запуску Марк Цукерберг на своїй сторінці у Threads, де вже вже зараз має понад 2 млн підписників.

Загалом, бум довкола Threads не завершився тільки реєстраціями. За перший день роботи платформи користувачі зробили понад 95 млн публікацій та поставили близько 190 млн лайків.

Це при тому, що Meta не запустила Threads у 27 країн ЄС через нормативну невизначеність щодо використання персональних даних службою. Наразі Meta чекає додаткових роз’яснень від Європейської комісії, як буде імплементовано законодавство, перш ніж розглядати наступні кроки.

Threads доступний у більш ніж 100 країнах, зокрема й в Україні, для iOS і Android користувачів, які можуть завантажити програму з Apple App Store і Google Play Store.

Швидкий успіх нової соціальної мережі, вочевидь, обумовлений вже існуючою базою у 2 млрд користувачів інших продуктів Meta, таких як Facebook чи Instagram. Саме частиною платформи останньої є Threads. Тому для реєстрації користувачі найчастіше використовували свої акаунти в Instagram.

Але тут дядько Цукерберг зіграв злий жарт з усіма. Виявляється, акаунт у новій соціальній мережі Threads, можливо видалити тільки разом з профілем в Instagram.

"Ви можете деактивувати свій профіль Threads у будь-який час, але видалити профіль Threads можна лише видаливши свій обліковий запис в Instagram" , – йдеться в політиці конфіденційності Threads.

Маск це так просто не залишить

Створення Meta нового застосунку, що має стати прямим конкурентом Twitter, почали активно обговорювати ще минулого місяця. Реакція Маска, який володіє Twitter, на той час була жартівливою. Він написав, що Цукерберг у разі запуску такої платформи отримає "повний контроль над Землею", та викликав його на двобій. Цукерберг ніби навіть прийняв виклик.

У переддень офіційного запуску Threads Ілон знову висловився про конкурентів:

"Набагато краще зазнати нападу незнайомців у Twitter, ніж потурати фальшивому щастю прихованого болю в Instagram" , – написав Маск у відповідь користувачу, який нагадав, що Ілон видалив свій акаунт в Instagram ще 2018 року.

Однак вже на вечір після старту Threads стало відомо, що Twitter погрожує судом Meta за крадіжки комерційних таємниць.

Так, у середу адвокат Twitter Алекс Спіро надіслав генеральному директору Meta Марку Цукербергу листа, де звинуватив компанію Meta в тому, що вони використовувала комерційні секрети та інтелектуальну власність Twitter для створення Threads.

Спіро стверджує, що Meta найняла колишніх співробітників Twitter для розробки Threads. За його словами, частина з цих працівників досі мала доступ до комерційних таємниць Twitter та іншої конфіденційної інформації, а Meta цим свідомо скористалась.

Макс у своєму Twitter відповів: "Конкуренція — це добре, шахрайство — ні".

Натомість директор з комунікацій Meta відповів, що ніхто в команді інженерів Threads не є колишнім співробітником Twitter.

Наразі невідомо чи дійсно звинувачення будуть розглядатись в суді, чи Twitter просто використовує такі методи, щоб уповільнити ріст Threads.

Нова платформа – старі правила

З початку великої війни українці неодноразово ставали свідками того як їхні публікації про звірства росіян видаляють з Instagram чи Facebook. Мова ворожнечі – це один з найчастіших аргументів на користь того, чому публікації українців, або навіть сторінки, можуть видаляти.

За день користування Threads українська спільнота вирішила перевірити, чи розповсюджуються старі правила модерації контенту в Meta на нову платформу. Через те, що Threads та Instagram повʼязані між собою, прийнятний контент для нової спільноти так само визначається за правилами, облікованими в Instagram Help Center.

Тобто, все те, що Meta вважає неприйнятним контентом, так само буде видалятись у Threads, що не додає їй плюсів в утриманні нової аудиторії.

Одним з перших, хто вирішив перевірити віротерпимість Threads до українців, cтав співзасновник Monobank Олег Гороховський. Також активіст і блогер Сергій Стерненко протестував толерантність Threads. В обох випадках платформа досить швидко видалила їхні публікації.

Тож українцям, які хочуть у Threads висвітлювати злочини держави-терориста чи займатись волонтерською діяльністю, так само необхідно буде обережно формулювати висловлювання в публікаціях, щоб не отримати бан.