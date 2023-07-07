Зеленський та Ердоган зустрінуться сьогодні в Стамбулі

Зеленський та Ердоган зустрінуться сьогодні в Стамбулі
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі в п'ятницю, 7 липня, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

"Адміністрація Президента Туреччини анонсувала зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі в п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наприкінці зустрічі в Стамбулі очікується проведення пресконференції.

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