Прем'єр Польщі вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький приїхав на захід України, щоб вшанувати пам'ять жертв Волинської трагедії. Про це він заявив у Facebook, повідомляє Ліга.net.

Польський прем'єр відвідав неіснуюче селище Острівки на Волині. Він ушанував пам'ять жертв Волинської трагедії.

Під час церемонії Моравецький установив у полі дерев'яний хрест.

Волинська трагедія (у польській історіографії пол. Rzeź wołyńska, "Волинська різанина") — взаємні етнічні чистки польського та українського населення, здійснені Українською повстанською армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського та польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. Йдеться про десятки тисяч загиблих.

17 грудня 2014 року, під час виступу у Варшаві перед обома палатами польського парламенту та за присутності польського президента Коморовського, прем’єрки Польщі Копач та членів уряду Польщі, президент Порошенко попросив у поляків пробачення за Волинську трагедію.

На початку червня 2016 року відомі українці, зокрема президенти Кравчук та Ющенко звернулись з відкритим зверненням до проводу Польської держави та всього суспільства, в якому були слова "пробачаємо та просимо про вибачення".