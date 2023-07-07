Маск похвалив Китай за розвиток штучного інтелекту

﻿Мільярдер Ілон Маск заявив, що у Китаю дуже сильні позиції для розвитку штучного інтелекту. Про це він сказав на Всесвітній конференції зі штучного інтелекту, що проходить у Шанхаї, повідомляє Новое время.

Бізнесмен вважає, що Китай перебуває в сильній позиції, коли йдеться про розвиток штучного інтелекту, і що країна "досягне успіху в усьому, що замислить".

"Я думаю, що в Китаї величезна кількість дуже розумних і дуже талановитих людей. Я думаю, що Китай матиме дуже сильні можливості штучного інтелекту — [це] мій прогноз" , — додав СЕО Tesla.

Також він додав, що завжди був величезним шанувальником "величезної кількості талантів і драйву", які існують у Китаї.

"Тому я думаю, що насправді Китай досягне успіху в усьому, що він задумав. Так що це включає в себе, чи знаєте, безліч різних секторів, секторів економіки, а також штучний інтелект. Тому я думаю, що в Китаю буде дуже сильний потенціал ШІ - [це] мій прогноз" , — зазначив мільярдер.

При цьому в Китаї у Маска значні бізнес-інтереси. Це великий ринок для електрокарів Tesla, компанія управляє великим заводом у Шанхаї.

У минулому він хвалив китайських автовиробників, називаючи їх "найконкурентоспроможнішими у світі".

Коментарі Маска прозвучали на тлі напруженості у відносинах між США і Китаєм через технології.

Наприкінці травня цього року Маск вперше відвідав Китай за останні три роки. Поїздка припала на той час, коли Tesla стикається з конкуренцією з боку електромобілів китайського виробництва, що посилюється, і деякою невизначеністю щодо планів розширення заводського комплексу в Шанхаї.