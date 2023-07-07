Яким має бути вік президента - опитування в США

Майже половина американців вважає, що найкращий вік для президента США – 50 років. Про це свідчить опитування Pew Research Center. З посиланням на The Hill, повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема, 49 відсотків респондентів, не зважаючи на нинішніх кандидатів у президенти США, вважають, що найкращий вік для лідера країни — 50 років. 24 відсотки опитаних заявили, що хотіли б бачити на посаді президента когось віком 60 років, і 17 відсотків - когось віком 40 років.

Лише три відсотки респондентів заявили, що найкращий вік для президента – 70 років і більше.

Опитування ілюструє невідповідність між бажанням багатьох американців мати молодого лідера та віком потенційних кандидатів у президенти. Чинному президенту США Джо Байдену 80 років, а провідному республіканському кандидату, колишньому президенту Дональду Трампу — 77. Вік Байдена вже викликав занепокоєння серед виборців усіх партій під час недавніх опитувань громадської думки.

Нове дослідження показало відмінності у поглядах старшого та молодшого поколінь жителів США.

Зокрема, молоді американці прихильніше, ніж старші, ставляться до того, щоб президентові було 30-40 років. На противагу цьому, старші американці віддають перевагу президентові у віці 60 років і більше.

Більше третини респондентів у віці 18-29 років сказали, що найкращий вік для президента - 40 років, тоді як лише 3 відсотки респондентів віком від 70 років погодилися з цим. У той же час, 42% найстаріших опитаних сказали, що 60 років - найкращий вік для президента, тоді як трохи менше чверті наймолодших респондентів висловили таку саму думку.

Результати опитування для двох політичних партій схожі, з огляду на середній вік членів партії, кажуть дослідники. Оскільки Демократична партія, як правило, має молодших членів, респонденти-прихильники цієї партії підтримують молодший вік президента.

Байден і раніше жартував про свій вік, визнаючи, що був наймолодшим сенатором країни та шостим наймолодшим сенатором в історії, коли його вперше обрали 1972 року.

"До речі, я вже давно цим займаюся. Я знаю, що не виглядаю таким старим. Я знаю. Мені трохи менше 103. Але якщо відкинути всі жарти... Я був досить впливовим сенатором" , - сказав він на початку цього року під час офіційної вечері у Білому домі.

Опитування проводилося з 5 по 11 червня, у ньому взяли участь 5115 респондентів. Похибка для всієї вибірки склала плюс-мінус 1,7 процентних пункти.