Україні буде важко отримати запрошення в НАТО — Міноборони Естонії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що Україні буде важко отримати запрошення стати членом НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі, повідомляє Європейська правда.

Про це Певкур розповів в інтерв'ю Vikerraadio.

"Запрошення України до членства може бути важко здійсненним. Війна ще не закінчилася. Естонія клопоче, щоб Україна отримала чітку дорожню карту. Це те, що посли НАТО формулюють і готують на щоденній основі. Ми сподіваємося, що до Вільнюса вона (дорожня карта. – Ред.) буде готова. Якщо ні, то цілком можливо, що глави держав почнуть доопрацьовувати її на місці" , – сказав естонський міністр.

Він також додав, що Естонія вирушить до Вільнюса з пропозицією, що видатки на національну оборону країн-членів НАТО мають становити понад два відсотки.