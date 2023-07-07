В Україні проживає 33 млн осіб - дослідження

В Україні зараз мешкає близько 33 млн осіб. Таких висновків дійшли у громадській організації ОПОРА, підрахувавши кількість активних сім-карт.

Минулого місяця було зафіксовано 48,3 млн. активних сім-карт. Вважається, що на 100 мешканців припадає 143 карти. Так виходить цифра не більше 33,8 млн осіб у країні.

Таким чином можна дійти висновку, що з кінця 2021 року населення України поменшало більш ніж на 7 млн осіб.

Раніше Український інститут майбутнього озвучував цифру 29 млн осіб населення на сьогодні.