Підтримка ветеранського бізнесу: скільки осіб вже отримали гранти

За програмою підтримки ветеранського бізнесу, кошти на створення чи розвиток бізнесу отримають 19 учасників бойових дій та дружин військових на загальну суму 6,8 млн грн, повідомляє Новое время.

"Гранти для ветеранів та ветеранок та другого з їх подружжя — це можливість підтримати наших воїнів. Вони боронять за нас на передовій, наше ж завдання — допомогти їм адаптуватися до мирного життя, втілити мрію відкрити власну справу, підтримати їхніх рідних. Саме так і виникла ідея цієї грантової ініціативи" , — зазначила перший віцепрем'єр — міністр Юлія Свириденко.

Перші гранти отримають загалом 19 людей: 10 учасників бойових дій та 9 дружин військових.

Вісьмом виплатять до 500 тисяч грн фінансової допомоги, решті - до 250 тис грн. Загальна сума становить 6,8 млн грн.

Щоб взяти участь у грантовій програмі для ветеранів та їхніх чоловіків або дружин, можна подати заявку на порталі Дія.

Які розміри допомоги і на що можна витратити гроші

У квітні уряд запустив нові грантові програми для ветеранів на старт або розвиток власного бізнесу.

Програмами передбачено надання кількох видів грантів:

— 250 тис грн надаються учасникові бойових дій та/або особі з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;

— 500 тис грн — для дружини/чоловіка учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;

— 1 млн грн — для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше трьох років, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум два з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Гранти на 500 тис грн та 1 млн грн надаватимуть за умови співфінансування: 30% коштів має вкласти у свою справу отримувач гранту, 70% - надасть держава у вигляді гранту.

Грантові кошти підприємець може використати на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення та транспортних засобів, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу та реклами.