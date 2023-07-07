МАГАТЕ оглянула Запорізькій АЕС, але на дах ще не потрапила − Гроссі
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії отримали можливість оглянути кілька об’єктів Запорізької атомної електростанції, заявив голова агентства Рафаель Ґроссі 7 липня, повідомляє Радіо Свобода.
"Ми маємо прогрес. Із середи по сьогодні ми змогли отримати більше доступу. Ще не на дах, але ми подали запит (окупаційній – ред.) владі, щоб піднятися туди", – заявив він на пресконференції в Токіо в п’ятницю.
Ґроссі висловив впевненість, що експерти МАГАТЕ отримають такий дозвіл. Водночас він вказав на те, що вони вже оглянули кілька інших об’єктів.
"Ми змогли здійснити огляди охолоджувальних ставків та інших місць. Як видно з моїх повідомлень, ми не побачили жодних ознак вибухівки чи мін у цих місцях", – додав генеральний директор.
Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода