Як від війни "постраждали" найбагатші росіяни

Війна РФ в Україні суттєво вплинула на прибутки найбагатших росіян. Лише за перший день вони втратили майже 40 мільярдів доларів. Але й надалі, протягом року, вони продовжували зазнавати збитків через західні санкції, повідомляє Дзеркало тижня.

Як пише «Слово і справа», найбагатший росіянин – власник гірничо-металургійної компанії «Норнікель» Володимир Потанін – перед війною мав статки у розмірі 31,3 млрд доларів. За рік він втратив 8,3% від цієї суми.

Найбільш значно за більш ніж рік повномасштабної війни скоротилися статки Віктора Вексельберга — на 62,1% (до 7,02 млрд доларів). Він володіє компанією "Ренова" і вважається наближеним до Путіна. Вексельберг потрапив до списків санкцій США, Канади, Британії та України. Зокрема, у Штатах хочуть конфіскувати його майно на суму 75 млн. доларів.

Статки Романа Абрамовича скоротилися на 58,7% - до 7,48 млрд доларів. Він перебуває під санкціями Британії, Канади, Австралії, Швейцарії, Нової Зеландії, України та Євросоюзу. Влада Великобританії дозволила йому продати футбольний клуб «Челсі» за умови, що всі кошти потім віддадуть постраждалим в Україні.

44,1% своїх статків на тлі війни втратив Сулейман Керімов (зараз у нього 8,49 млрд доларів). Російський депутат та колишній основний власник золотопромислової компанії «Полюс» потрапив під санкції США, всіх країн ЄС, Канади, Британії, Австралії, Швейцарії, Японії, України та Нової Зеландії.

Геннадій Тимченко, який також потрапив під санкції цих країн, втратив 42% статків (13 млрд доларів). Він володіє частками в компаніях «Новатек», «Сібур», «Будтрансгаз», «Трансойл» та «Колмар».

Більш ніж на третину скоротився статки Олексія Мордашова (до 18,6 млрд доларів), Андрія Мельниченка (до 11,7 млрд), Віктора Рашнікова (до 9,1 млрд), В'ячеслава Кантора (до 6,05 млрд).

Проте є й ті, кому вдалося збільшити свої статки. Так, збільшив доходи Андрій Гур'єв — до 23,1% (9,74 млрд. доларів). Він володіє компанією-виробником добрив, які містять фосфор.

Свої активи також збільшили Михайло Прохоров (+5,7%), Дмитро Риболовлєв (+0,9%), Сергій Галицький (+11,7%), Сергій Попов (+4,6%), Тетяна Бакальчук (+2, 9%).