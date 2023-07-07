В Україні з'явилися перші автошколи для людей з інвалідністю
В Україні розпочали роботу перші інклюзивні автошколи. Поки що проект запустили у п'яти містах України, але планують розширювати. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України.
Хто може прийти на навчання
На навчання в інклюзивних автошколах запрошують людей з інвалідністю, які бажають отримати посвідчення водія категорії В, і які потребують навчання або перенавчання на автомобілі з ручним керуванням.
Зараз "навчальний рік" стартував, і теоретичні та практичні курси в адаптованих автошколах проходять перші 22 учні. До речі, один із них вже навіть отримав посвідчення водія.
У яких містах відкрили нові школи
Поки що в Україні з'явилося лише п'ять автошкіл для людей з інвалідністю. Вони розміщені на базі навчальних закладів системи МВС у:
- Києві
- Дніпрі
- Львові
- Кропивницькому
- Кам'янці-Подільському
"Ми хочемо допомогти соціалізуватися нашим захисникам та захисникам, а також охопити тих людей, які отримали інвалідність ще до війни і вже давно маємо намір стати водіями" , - розповідає про проект заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.