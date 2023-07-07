В Україні з'явилися перші автошколи для людей з інвалідністю

В Україні розпочали роботу перші інклюзивні автошколи. Поки що проект запустили у п'яти містах України, але планують розширювати. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Хто може прийти на навчання

На навчання в інклюзивних автошколах запрошують людей з інвалідністю, які бажають отримати посвідчення водія категорії В, і які потребують навчання або перенавчання на автомобілі з ручним керуванням.

Зараз "навчальний рік" стартував, і теоретичні та практичні курси в адаптованих автошколах проходять перші 22 учні. До речі, один із них вже навіть отримав посвідчення водія.

У яких містах відкрили нові школи

Поки що в Україні з'явилося лише п'ять автошкіл для людей з інвалідністю. Вони розміщені на базі навчальних закладів системи МВС у:

Києві

Дніпрі

Львові

Кропивницькому

Кам'янці-Подільському