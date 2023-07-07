Байден схвалив передачу Україні касетних боєприпасів, - WP

Президент США Джо Байден схвалив передачу Україні спірних касетних боєприпасів. Про надання допомоги має бути оголошено сьогодні. Про це, з посиланням на The Washington Post, повідомляє РБК-Україна.

Конгрес має вилучити боєприпаси з існуючих оборонних запасів США.

Це рішення було ухвалене на тлі занепокоєння щодо затримки контрнаступу України та скорочення західних запасів звичайної артилерії.

Зазначимо, що такий крок передбачає обхід закону США, який забороняє виробництво, використання чи передачу касетних боєприпасів із коефіцієнтом браку понад 1%.

За останніми оцінками, проведеними у 2020 році, коефіцієнт браку касетних боєприпасів не перевищує 2,35%. Хоча це перевищує обмеження 1%, офіційний представник Пентагон Пета Райдер зазначив, що офіційні особи "ретельно відбирають" боєприпаси з коефіцієнтом браку 2,35% або нижче для передачі в Україну.

Спірні касетні боєприпаси

Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Вони складаються з десятків менших бомб та розлітаються під час детонації.

У 2010 році було прийнято конвенцію про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їх використання, виробництво та накопичення через те, що вони можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій. Проте США, Україна та Росія не підписали документ.

Касетні боєприпаси для України

Ще наприкінці 2022 року CNN повідомляло, що Україна просила США надати їй касетні боєголовки для РСЗВ та артилерійських снарядів, але адміністрація Байдена не була готова виконати це побажання.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати Україні таку зброю. Однак у Німеччині критикували таке прохання.