У РФ дорожчає побутова техніка та алкоголь через падіння рубля

В Росії вартість побутової техніки та імпортного алкоголю продовжує зростати через падіння рубля, повідомляє ЛігаБізнес.

Як пише російський Комерсант, виробники побутової техніки вже почали надсилати листи російським дистриб'юторам з попередженнями про наближене підвищення цін. У зв'язку зі знеціненням рубля, такі компанії, такі як Archelik, Себ-Восток, Maunfeld, Lex та інші, планують збільшити вартість техніки у середньому на 10% з 4 серпня.

Голова представництва Candy-Hoover Group в Росії також підтвердив підвищення цін, заявивши, що через курс валют їм доведеться підняти роздрібні ціни на 15%.

Російська Асоціація торгових компаній та товаровиробників електропобутової та комп'ютерної техніки (РАТЕК) передбачає, що вартість виробництва техніки та електроніки в Росії також зросте через падіння рубля, оскільки багато комплектовання імпортується.

Крім того, через знецінення рубля імпортери алкоголю також планують підвищити ціни на 10%. Наприклад, Московська пивоварна компанія вже збільшила ціни на 6-8% з 17 липня. Виконавчий директор виноторгової компанії Fort вважає, що за курсу 100 рублів за євро суттєвого зростання цін не відбудеться, але якщо курс перевищить 120 рублів, ситуація може змінитися.