Зеленський про постачання далекобійних систем Україні: Залежить тільки від США

Президент Володимир Зеленський наполягає на необхідності отримання Україною далекобійної зброї задля ефективного проведення оборонно-наступальних операцій, повідомляє Укрінформ.

Питання далекобійних систем залежить нині від США, а переговори про далекобійні снаряди ведуться й з іншими країнами, заявив Зеленський під час спільної з премʼєр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою пресконференції у Празі.

"Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати, складно проводити оборонну операцію. Це говорить про те, що ти борониш свою землю, і ти не можеш досягти відповідної дистанції, щоб зруйнувати твого ворога. Тобто дистанційна перевага є у ворога. Тому це важливо не тільки для наступальних, а і для оборонно-наступальних дій військових" , - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що Україна проводить переговори про відповідну зброю з партнерами.

"Перш за все, про це ми говоримо – щодо систем далекобійних - ми говоримо зі Сполученими Штатами Америки, це залежить тільки від них на сьогодні" , - сказав президент.

Крім того, він пояснив, що існують ще далекобійні снаряди до артилерійських систем, наданих українській армії іншими країнами.