РФ стала застосовувати втричі менше "Калібрів" — Повітряні сили
Російські окупанти почали застосовувати крилаті ракети "Калібр" приблизно втричі менше, ніж ракети повітряного базування Х-101/Х-555, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Про це розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"За даними Генштабу, розвідки, Росія має можливість виробляти близько 30 "Калібрів" за місяць. Тому 10-15 "Калібрів" за одну атаку, носіїв у Чорному морі у них достатньо, а от ракет не дуже. Скільки можуть, стільки і застосовують. Було б більше, летіло б на нас більше цього непотребу", - розповів Ігнат.
За словами речника Повітряних сил, стратегічний запас ракет Росія витратила на удари по енергетичній інфраструктурі України ще восени та взимку. Водночас ворог активно використовує ракети С-300 по прифронтових територіях та Х-22.
"Проте Х-22 вони вже не виробляють. Це старі радянські ракети. За час повномасштабного вторгнення понад 150 Х-22 було випущено по Україні", - пояснив речник.