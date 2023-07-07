Польща не підтверджує присутності "вагнерівців" у Білорусі, за винятком Пригожина

Польські спецслужби наразі не підтверджують присутності ПВК «Вагнер» у Білорусі, натомість підтверджують присутність у країні її ватажка Євгенія Пригожина, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив міністр внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

"Хочу підкреслити одне – наші служби не підтверджують наявності на сьогодні групи "Вагнера" в Білорусі, крім її лідера. Однак це може змінитися" , – заявив Камінський.

Міністр не виключив, що частина "вагнерівців" може з’явитися на польсько-білоруському кордоні для виконання "конкретних завдань". Він зауважив, що Польща не допустить дестабілізації кордону країни, відтак вже зараз проводить превентивні заходи.

"Без сумніву, коли вагнерівці з'являться в Білорусі, то не для того, щоб відпочивати. Вони виконуватимуть якусь місію – проти України, Литви чи Польщі" , – наголосив Камінський.

Минулого тижня Камінський повідомив, що у зв’язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю він вирішив підкріпити польські сили на кордоні групою з 500 службовців поліції з превентивних підрозділів та відділів протидії тероризму. Вони посиляють польський контингент на польсько-білоруському кордоні, який складається з 5 тис. прикордонників і 2 тис. військовослужбовців.