У РФ стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин

У п'ятницю, 7 липня, у Росії на заводі Промсинтез у Чапаєвську в Самарській області стався вибух. Про інцидент на підприємстві, яке є одним з найбільших російських виробників вибухових речовин, повідомили екстрені служби РФ, повідомляє ЛігаБізнес.

Внаслідок вибуху за попередніми офіційними даними шестеро людей загинули, двоє постраждали. Причина вибуху поки що не відома.

Водночас у місцевих пабліках наголошується, що вибух стався на трубопроводі.

РосЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що вибух стався у цеху заводу. "Внаслідок демонтажу обладнання під час проведення ремонтних робіт у цеху заводу Промсинтез у Чапаєвську стався вибух, внаслідок якого постраждали вісім людей, шестеро з яких загинули", – сказав співрозмовник російського агентства ТАРС.

За даними Shot, вибухнула труба з подачі азоту. Усі загиблі та постраждалі — робітники цехів.

Зазначимо, що завод знаходиться на відстані трохи більше ніж 900 км від українського кордону.

Скріншот: НАТО

На сайті заводу повідомляється, що Промсинтез є одним із основних виробників промислових вибухових речовин у Росії пострадянських країнах. На підприємстві виробляють вибухові речовини — тротил, аммонал та інші речовини, що легко займаються.