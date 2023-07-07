Ердоган після візиту Зеленського може поговорити з Путіним – ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі із своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Стамбулі може поговорити із главою Кремля Владіміром Путіним, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні турецький телеканал A Haber.

Журналістка телеканалу, яка висвітлює візит Зеленського до Туреччини, в прямому ефірі повідомила, що після спілкування з президентом України в Ердогана запланований контакт із Путіним.

Під час візиту Зеленського обговорюватимуть останні події щодо війни РФ проти України, продовження "зернової угоди" та двосторонні відносини.