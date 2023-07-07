Навіть найгірший сценарій на ЗАЕС не загрожує населенню радіацією – ANS

Навіть найгірший сценарій розвитку подій на захопленій російськими військовими Запорізькій атомній електростанції не буде становити радіологічної небезпеки для населення, вважають в Американському ядерному товаристві (American Nuclear Society, ANS), висновок якого поширив НАЕК "Енергоатом", повідомляє Українська правда.

"Наші експерти ретельно розглянули "найгірші сценарії", включаючи обстріл і навмисний підрив реакторів і контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива. Вони не можуть передбачити ситуацію, яка призведе до радіаційних наслідків для здоров'я населення" , - повідомляють в ANS.

Американське ядерне товариство нагадує, що 6 реакторів ЗАЕС зупинені вже більше десяти місяців і більше не виробляють достатньо тепла, щоб викликати швидкий радіологічний викид.

"ЗАЕС спроектована таким чином, щоб протистояти природним і техногенним загрозам. Товсті, армовані сталлю, залізобетонні захисні споруди захищають активні зони реактора і призначені для утримання радіоактивних матеріалів ізольовано від навколишнього середовища.

У малоймовірному випадку, якщо захисні конструкції будуть порушені, будь-який потенційний викид радіоактивних матеріалів буде обмежений безпосередньою зоною, що оточує реактори. У зв'язку з цим, будь-яке порівняння ЗАЕС із "Чорнобилем" або "Фукусімою" є неточним і таким, що вводить в оману" , - відзначили експерти.

Американське ядерне товариство вважає, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ або IAEA) повинні отримати негайний, безперешкодний доступ до всіх зон окупованої Росією атомної електростанції.

Саме МАГАТЕ є найбільш надійним джерелом актуальної інформації про ЗАЕС, додають у товаристві.

Американське ядерне товариство продовжує стежити за офіційними заявами та "балачками" в соціальних мережах щодо стану Запорізької атомної електростанції.