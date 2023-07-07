Через негоду в Україні знеструмлені 710 населених пунктів — Міненерго

Через негоду в Україні знеструмлені 710 населених пунктів — Міненерго
Фото: Курс України

Внаслідок масштабного грозового шторму в 11 областях зафіксовано пошкодження ліній електропередачі. Знеструмлено 710 населених пунктів.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Міністерства енергетики.

Найбільше знеструмлень на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Хмельниччині.

Також через негоду залишається без світла частина споживачів у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій областях. Тривають відновлювальні роботи.

Водночас внаслідок нічних обстрілів України пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано, зазначили в Міненерго.

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