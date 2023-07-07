Через негоду в Україні знеструмлені 710 населених пунктів — Міненерго
Внаслідок масштабного грозового шторму в 11 областях зафіксовано пошкодження ліній електропередачі. Знеструмлено 710 населених пунктів.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.
Найбільше знеструмлень на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Хмельниччині.
Також через негоду залишається без світла частина споживачів у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій областях. Тривають відновлювальні роботи.
Водночас внаслідок нічних обстрілів України пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано, зазначили в Міненерго.