Минфин: Військові витрати залишаться високими і наступного року
Витрати України на оборону під час війни наступного року залишаться високими. Можливостей скорочення бюджетного дефіциту мало, хоча уряду вдалося підтримати збір доходів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Bloomberg.
"Ми намагаємося робити домашнє завдання", - сказав Марченко, додавши, що цього року очікується економічне зростання на рівні 3%.
За його словами, уряд залучить стимули партнерів, щоб допомогти Україні покрити дефіцит у 2024 році.
"Тепер ми маємо програму ЄС, і ми хотіли б, щоб інші країни G-7 також втрутилися і допомогли Україні", - повідомив він.
Марченко підтвердив обіцянку захищати інвестиції та викорінювати корупцію.
"Ми намагаємося мінімізувати всі можливі корупційні ризики - це наш вибір, і ми досягнемо того, щоб показати всьому цивілізованому світу, що Україна рухається у правильному напрямку", - сказав міністр.
За словами Марченка, виникла потреба в тому, щоб союзники надавали страховку від військових ризиків для залучення інвестицій.
"Без міжнародної підтримки, без страхування від військових ризиків ми не зможемо залучити стільки інвестицій, скільки нам потрібно для реконструкції. Нам потрібні інвестиції прямо зараз - нам не потрібно чекати, доки закінчиться війна, бо інакше ми не отримаємо початкового імпульсу для цієї перемоги", - повідомив він.