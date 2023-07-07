Минфин: Військові витрати залишаться високими і наступного року

Витрати України на оборону під час війни наступного року залишаться високими. Можливостей скорочення бюджетного дефіциту мало, хоча уряду вдалося підтримати збір доходів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми намагаємося робити домашнє завдання" , - сказав Марченко, додавши, що цього року очікується економічне зростання на рівні 3%.

За його словами, уряд залучить стимули партнерів, щоб допомогти Україні покрити дефіцит у 2024 році.

"Тепер ми маємо програму ЄС, і ми хотіли б, щоб інші країни G-7 також втрутилися і допомогли Україні" , - повідомив він.

Марченко підтвердив обіцянку захищати інвестиції та викорінювати корупцію.

"Ми намагаємося мінімізувати всі можливі корупційні ризики - це наш вибір, і ми досягнемо того, щоб показати всьому цивілізованому світу, що Україна рухається у правильному напрямку" , - сказав міністр.

За словами Марченка, виникла потреба в тому, щоб союзники надавали страховку від військових ризиків для залучення інвестицій.