У російському полоні понад 25 тисяч цивільних – Лубінець

Понад 25 тисяч громадян України вважаються цивільними заручниками Російської Федерації.﻿ Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Всеукраїнського правозахисного форуму "Легіон права", повідомляє Укрінформ.

"Учора (6 липня – ред.) відбулося чергове повернення полонених. Станом на сьогодні, нам вдалося повернути 2 576 громадян України, з яких 144 - цивільні заручники. Зараз тільки цивільних заручників у російському полоні перебуває понад 25 тисяч.

Скільки треба часу Україні, щоб повернути всіх своїх громадян? Якщо не буде запущено дієвий механізм, на це підуть роки, десятиріччя. Щодня Російська Федерація піддає тортурам наших громадян. Ми це фіксуємо" , – сказав Лубінець.

Омбудсмен розповів, що в окремих випадках обміни відбуваються завдяки співпраці з громадянським суспільством. Він не розкрив деталей, але подякував усім, хто долучається до цього процесу.

Уповноважений ВР з прав людини вкотре звернувся до міжнародної спільноти з проханнями допомогти Україні повернути всіх своїх громадян.