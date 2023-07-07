Макрон заявив про відновлення порядку у Франції після заворушень
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про відновлення порядку в країні після декількох ночей відносного спокою після нещодавніх масових заворушень, повідомляє Укрінформ.
"Я іноді чую: "Він (Макрон – ред.) не розуміє проблем Франції". Але хто міг передбачити, що станеться в такій формі, в містах, які в деяких випадках ніколи раніше не стикалися з міським насильством?", - зауважив Макрон під час зустрічі з місцевими чиновниками на південному заході Франції.
Він також вважає, що в країні вже відновлено порядок після заворушень з 27 червня.
Зазначається, що минулої ночі по всій Франції було затримано ще близько двадцяти осіб.
Президент також закликав людей до діалогу між "усіма верствами населення країни", щоб уникнути повторення подібної кризи.
"Найближчими тижнями ми збираємося ухвалити деякі рішення, що матимуть поступові, але далекосяжні наслідки", - сказав Макрон.