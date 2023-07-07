Макрон заявив про відновлення порядку у Франції після заворушень

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про відновлення порядку в країні після декількох ночей відносного спокою після нещодавніх масових заворушень, повідомляє Укрінформ.

"Я іноді чую: "Він (Макрон – ред.) не розуміє проблем Франції". Але хто міг передбачити, що станеться в такій формі, в містах, які в деяких випадках ніколи раніше не стикалися з міським насильством?" , - зауважив Макрон під час зустрічі з місцевими чиновниками на південному заході Франції.

Він також вважає, що в країні вже відновлено порядок після заворушень з 27 червня.

Зазначається, що минулої ночі по всій Франції було затримано ще близько двадцяти осіб.

Президент також закликав людей до діалогу між "усіма верствами населення країни", щоб уникнути повторення подібної кризи.