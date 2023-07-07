Зеленський з Чехії вирушив до Словаччини
Президент України Володимир Зеленський після візиту до Болгарії та Чехії вирушив до Словаччини, повідомляє Європейська правда.
Про це глава держави повідомив у своєму Twitter.
"Наступна – Словаччина. Важливі зустрічі в Братиславі з президентом Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором, головою Національної Ради Борисом Колларом", – повідомив Зеленський.
За його словами, на зустрічах мова йтиме про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та "формулу миру", двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку.
Володимир Зеленський відвідав Болгарію у першій половині дня в четвер, а ввечері вирушив до Чехії.