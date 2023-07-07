На Таврійському напрямку РФ 18 разів атакувала позиції ЗСУ — речник

Протягом доби ворог 18 разів атакував позиції ЗСУ на Таврійському напрямку. Українські захисники знищили 156 окупантів, поранено - 135, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

"Протягом доби ворог 18 разів атакував позиції ЗСУ на цьому напрямку, при цьому бойові зіткнення припадають на Мар’їнку у кількості 13 атак. Та Авдіївку – 5 атак. Крім того. ворог здійснив 745 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію", - повідомив речник.

За його словами, на Авдіївському напрямку сили оборони продовжують утримувати наступ російських військ у районі Первомайського. По Авдіівці ворог додатково завдав удари дронами–камікадзе.

На Мар’їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили всі атаки в районі міста Мар’їнка. Ворог проводив безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. За даними речника, на Запоріжжі ситуація не зазнала суттєвих змін за добу - противник зосереджується на утриманні зайнятих рубежів та недопущені просування наших ударних підрозділів.

Протягом доби на Таврійському напрямку було знищено - 156 окупантів, поранено 135, в полоні - 1 особа. Було знищено 28 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 6 танків, 5 одиниць бойових броньованих машин, 4 гармати та 6 ворожих складів боєприпасів.