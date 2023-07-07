Столтенберг озвучив рішення, які НАТО ухвалить щодо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що на саміті Альянсу у Вільнюсі лідери приймуть пакет по Україні, який міститиме три основні елементи. Про це Столтенберг розповів у п'ятницю на прес-конференції напередодні саміту НАТО, повідомляє Європейська правда.

"На саміті ми зробимо Україну ще сильнішою і викладемо бачення її майбутнього. Я очікую, що союзники приймуть пакет із трьома елементами, щоб наблизити Україну до НАТО" , – сказав Столтенберг.

За його словами, лідери погодять багаторічну програму підтримки, щоб гарантувати повну сумісність між українськими збройними силами та НАТО.

По-друге, зазначив генсек, на саміті оновлять політичні зв'язки між Україною та НАТО, розпочавши Раду Україна-НАТО.

"І третє. Я очікую, що лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і будуть єдиними в тому, як наблизити Україну до її мети" , - додав Столтенберг.

Він додав, що НАТО допоможе Україні у переході від радянського до натовського обладнання та стандартів.