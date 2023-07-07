Швейцарія і Австрія приєднались до європейської ініціативи ППО "Небесний щит"

Міністри оборони Швейцарії, Німеччини та Австрії в п'ятницю підписали меморандум про взаєморозуміння щодо участі в європейській ініціативі "Небесний щит", повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні швейцарського уряду.

Згідно з повідомленням, до Берна у п'ятницю прибули міністри оборони Австрії та Німеччини. Головними темами їх зустрічі були безпекова ситуація в Європі, наслідки війни в Україні, тристороння співпраця та військова миротворчість.

Три міністри оборони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо участі в європейській ініціативі "Небесний щит" (ESSI).

"Небесний щит" – це німецька ініціатива з наземної протиповітряної оборони в Європі, започаткована в серпні 2022 року і спрямована на посилення протиповітряної оборони в Європі і кращу концентрацію зусиль у цій галузі.

ESSI має на меті краще координувати і, де це доречно, об'єднувати проєкти закупівель у сфері протиповітряної оборони в Європі.

Це дасть змогу використовувати економію від масштабу, покращити оперативну сумісність, а отже, уможливить співпрацю в галузі підготовки, технічного обслуговування і логістики, заявили у швейцарському уряді.

Кожна країна-учасниця контролює ступінь своєї участі в ініціативі. В рамках цього меморандуму Швейцарія вивчатиме, в яких сферах вона посилить співпрацю.

Нейтральні держави можуть брати участь у багатьох сферах ініціативи, підкреслили в уряді Швейцарії. Швейцарія і Австрія виклали свої умови щодо нейтралітету в додатковій декларації, заявивши, наприклад, що вони не братимуть участі і не будуть залучені в міжнародні військові конфлікти.