Буданов про контрнаступ ЗСУ: успіх буде, але пізніше

Великий контрнаступ, який Збройні сили України розпочали минулого місяця проти російських окупаційних сил, буде успішним. Про це з посиланням на інтерв'ю глави Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова Reuters, повідомляє РБК-Україна.

"Йде контрнаступ. Загалом, скажімо так, триває. Успіх буде, але пізніше" , - сказав він.

Він порівняв українську операцію із багатомісячною спробою Росії захопити Бахмут.

"Хочу нагадати вам цю відому історію з Бахмутом. Росіяни атакували його більше 10 місяців. Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менше 10 місяців часу" , - заявив Буданов.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Західні ЗМІ активно повідомляють, що воно просувається повільніше, ніж очікувалося.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратують коментарі про "повільний" контрнаступ, оскільки кожен метр дається нашим захисникам кров'ю.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, дії ЗСУ призведуть до обвалення російського фронту. Це може статися за тиждень, місяць, півтора місяці.